Российские вертолеты и истребители: что минусовала противовоздушная оборона Украины за сутки

Российские вертолеты и истребители: что минусовала противовоздушная оборона Украины за сутки

Ударная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по наземным целям.

12 марта 2022 года по нескольким военным объектам Воздушных Сил нанесены мощные ракетные удары. Три крылатые ракеты россиян перехвачены противовоздушной обороной.

Об этом сообщает в сообщении в Facebook Командование Воздушных Сил ВСУ.

Впрочем, большинство ракет попало в цели, нанеся ущерб военной и гражданской инфраструктуре. Особенно пострадал военный аэродром в Василькове.

Однако ударная авиация Воздушных Сил продолжает наносить удары по наземным целям – это скопление вражеской техники и живой силы, российские колонны на марше и другие цели.

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Кроме того, противовоздушная оборона государства отменяла:

два российских вертолета Ка-52;

один Су-34;

один неустановленный истребитель (вероятно Су-30см или Су-34);

два беспилотных летательных аппарата.

Есть данные и о поражении двух воздушных целей истребителями Воздушных Сил ВС Украины, требующих уточнения и подтверждения.

"Помним, что тяжелые бои как в небе, так на земле даются нам дорогой ценой. Потому что у нас тоже болезненные потери. Каждый Герой, отдавший жизнь за свободу, будущую и счастливую жизнь наших детей, будет вечно жить в сердце каждого украинца", – говорится в сообщении военной авиации.

Российские оккупанты не прекращают ракетные атаки, а украинская авиация разбила две колонны врага

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