Российские вертолеты К-52 ударили по жилым кварталам Энергодара — ГУР

Оккупанты пытаются сорвать визит МАГАТЭ на Запорожскую АЭС.
Группа российских вертолетов К-52 утром 1 сентября нанесла удары по жилым кварталам Энергодара в Запорожской области.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Также был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории Запорожской атомной электростанции и атомных реакторов.
"Сегодня на ЗАЭС должна начаться Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с председателем Рафаэлем Гросси. Утренние обстрелы являются частью плана провоцирования миссии, направленного на создание нужной Кремлю картинки. Очевидно, оккупанты традиционно попытаются обвинить ВСУ в обстрелах ", – сообщили в ГУР.
Напомним, российская армия с пяти утра 1 сентября начала обстрелы Энергодара в Запорожской области. Оккупанты бьют из минометов, автоматов, а также задействовали авиацию. Известно о погибших и раненых в результате атак.
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