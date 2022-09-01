Российские вертолеты К-52 ударили по жилым кварталам Энергодара — ГУР

Группа российских вертолетов К-52 утром 1 сентября нанесла удары по жилым кварталам Энергодара в Запорожской области.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Также был нанесен минометный удар в непосредственной близости от территории Запорожской атомной электростанции и атомных реакторов.

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"Сегодня на ЗАЭС должна начаться Миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) во главе с председателем Рафаэлем Гросси. Утренние обстрелы являются частью плана провоцирования миссии, направленного на создание нужной Кремлю картинки. Очевидно, оккупанты традиционно попытаются обвинить ВСУ в обстрелах ", – сообщили в ГУР.

Фото: Дмитрий Орлов - городской глава Энергодара

Напомним, российская армия с пяти утра 1 сентября начала обстрелы Энергодара в Запорожской области. Оккупанты бьют из минометов, автоматов, а также задействовали авиацию. Известно о погибших и раненых в результате атак.

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