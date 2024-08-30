Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Российские власти решили переложить оборону Курской области на местных жителей

Российские власти решили переложить оборону Курской области на местных жителей

Власти России считают, что жители Курской области сами должны защищаться от ВСУ / Фото: ТСН.ua

На Курщине пытаются собрать "ополчение".

Власти Курской области решили создать специальный добровольный отряд для "поддержания правопорядка" на территориях, которые контролируют Вооруженные силы Украины. Формирование получит название "Барс-Курск".

Об этом сообщил местный губернатор Алексей Смирнов, передает The Moscow Times.

"Основная функция отряда – безопасность в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области", – написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что добровольцы, подпишущие контракт на 6 месяцев, пройдут обучение, а затем им выдадут вооружение. Отряды будут действовать вместе с армией и штабом так называемой "контртеррористической операции".

Как известно, ВСУ 6 августа начали неожиданное и стремительное наступление в Курской области и сейчас контролируют около 1300 квадратных километров территории региона и 100 населенных пунктов. 29 августа стало известно, что украинские военные замкнули котел, в котором оказались около 3 тысяч российских солдат.

Напомним, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн считает, что российские войска столкнутся с "тяжелой борьбой" во время попытки вернуть контроль над территориями в Курской области РФ, которые были потеряны во время наступления украинской армии.

3000 вражеских солдат в котле под Курском! ВСУ взяли важный населенный пункт!

3000 вражеских солдат в котле под Курском! ВСУ взяли важный населенный пункт!

Читайте также:

Похожие темы:

Следующая публикация