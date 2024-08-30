Российские власти решили переложить оборону Курской области на местных жителей

Власти Курской области решили создать специальный добровольный отряд для "поддержания правопорядка" на территориях, которые контролируют Вооруженные силы Украины. Формирование получит название "Барс-Курск".

Об этом сообщил местный губернатор Алексей Смирнов, передает The Moscow Times.

"Основная функция отряда – безопасность в восьми отселенных районах, а также на других территориях Курской области", – написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что добровольцы, подпишущие контракт на 6 месяцев, пройдут обучение, а затем им выдадут вооружение. Отряды будут действовать вместе с армией и штабом так называемой "контртеррористической операции".

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Как известно, ВСУ 6 августа начали неожиданное и стремительное наступление в Курской области и сейчас контролируют около 1300 квадратных километров территории региона и 100 населенных пунктов. 29 августа стало известно, что украинские военные замкнули котел, в котором оказались около 3 тысяч российских солдат.

Напомним, замглавы ЦРУ Дэвид Коэн считает, что российские войска столкнутся с "тяжелой борьбой" во время попытки вернуть контроль над территориями в Курской области РФ, которые были потеряны во время наступления украинской армии.

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