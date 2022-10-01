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Российские военные атаковали ранее освобожденную Казачью Лопань в Харьковской области — Генштаб

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Армия Путина пыталась атаковать позиции ВСУ в Казачьей Лопане, которая была деоккупирована 11 сентября во время украинского контраступа.

За сутки Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах пяти населенных пунктов: Казачья Лопань, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево и Первомайское.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба за 1 октября.

В ответ на поддержку действий наземных группировок авиация Сил обороны в течение суток нанесла 21 удар. Подтверждено поражение:

  • опорного пункта противника,
  • 17 районов сосредоточения вооружения и военной техники,
  • а также 3 зенитных ракетных комплекса противника.

"Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны сбили один БпЛА. Ракетные войска и артиллерия поразили 4 командных пункта, 4 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники. Также в зону поражения попали 2 склада с боеприпасами", — говорится в сообщении.

Напомним, у украинской армии есть успехи на востоке. В субботу, 1 октября, украинские военные зашли в Лиман Донецкой области, за город идут бои с оккупантами. Тем временем российские оккупанты, которые еще могут сбежать, бегут из украинского города. Все подробности, которые сейчас происходят на Лиманском направлении, читайте ЗДЕСЬ.

Между тем в Министерстве обороны страны-агрессорки России официально признали оцепление ВСУ и потерю города Лиман Донецкой области.

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Дата публикации
Просмотры
636
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