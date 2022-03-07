Российские военные имеют прямое указание расстреливать женщин и детей в Украине — СБУ

Российский оккупант рассказал об указаниях руководства РФ.

Российские военные должны расстреливать мирных украинцев, а тех россиян, кто отказывается убивать женщин и детей, также будут расстреливать.

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Об этом на видео СБУ говорит один из российских захватчиков.

В первый же день войны его колонна получила приказ оцепить Харьков. Всех гражданских, пытавшихся уехать, расстреливали.

"Да когда на место подъехали украинские силовики и завязался бой, двое россиян двинулись на помощь раненой женщине. Их же коллеги не оценили такое проявление гуманности и открыли огонь по своим. Убили женщину и офицера, а солдата на видео – ранили в ноги. И он остался в живых, потому что его вывезла дочь убитой украинки. Теперь он – важный свидетель зверств захватчиков, которые документируются следователями СБУ и будут переданы в суд", — говорится в сообщении.

Потери России по состоянию на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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