Российские военные используют новую тактику на фронте: детали от ВСУ

Враг делает ставку на малые штурмовые группы.
Армия РФ не отказалась от своих целей и пытается захватить как можно больше территорий. При этом захватчики прибегают к новой такте на фронте.
Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.
По его словам, армия РФ начала дозированно использовать свою технику. Оккупанты применяют тактику малых штурмовых групп с легкой небронированной техникой на линии боевого столкновения — вместо "массированных механизированных накатов". Также россияне прибегают к тактике "инфильтрации" личного состава и его рассредоточению: когда штурмовые группы поддерживаются небольшой группой бронетехники.
"Вражеские штурмовики пытаются инфильтрироваться к нашим позициям, затем рассредоточиваются и закрепляются... Оккупанты отказались от тактики применения большого количества бронетехники, ведь этому не способствуют погодные условия, и Силы обороны прилагают усилия, чтобы техники было как можно меньше", — рассказал Волошин.
Кроме того, российские войска стараются не штурмовать "в лоб", а прорываться через левые и правые фланги.
Напомним, ранее Назар Волошин сообщил, сколько оккупантов направила РФ на захват Донбасса. Россияне бросили 150 тысяч солдат на три самых активных направления фронта на востоке Украины – Покровское, Кураховское и Времевское.
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