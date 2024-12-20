Российские военные используют новую тактику на фронте: детали от ВСУ

Армия РФ не отказалась от своих целей и пытается захватить как можно больше территорий. При этом захватчики прибегают к новой такте на фронте.

Об этом сообщил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, армия РФ начала дозированно использовать свою технику. Оккупанты применяют тактику малых штурмовых групп с легкой небронированной техникой на линии боевого столкновения — вместо "массированных механизированных накатов". Также россияне прибегают к тактике "инфильтрации" личного состава и его рассредоточению: когда штурмовые группы поддерживаются небольшой группой бронетехники.

"Вражеские штурмовики пытаются инфильтрироваться к нашим позициям, затем рассредоточиваются и закрепляются... Оккупанты отказались от тактики применения большого количества бронетехники, ведь этому не способствуют погодные условия, и Силы обороны прилагают усилия, чтобы техники было как можно меньше", — рассказал Волошин.

Кроме того, российские войска стараются не штурмовать "в лоб", а прорываться через левые и правые фланги.

Напомним, ранее Назар Волошин сообщил, сколько оккупантов направила РФ на захват Донбасса. Россияне бросили 150 тысяч солдат на три самых активных направления фронта на востоке Украины – Покровское, Кураховское и Времевское.

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