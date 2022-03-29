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Российские военные из Тихоокеанского флота отказываются воевать в Украине — Генштаб ВСУ

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Российские военные из Тихоокеанского флота отказываются воевать в Украине — Генштаб ВСУ

Facebook/Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Оккупанты не могут укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу.

В России существует проблема усиления и проведения ротации имеющейся группировки противника.

Об этом 29 марта сообщили в Генштабе ВСУ

"Только в тихоокеанском флоте вооруженных сил российской федерации, подразделения комплектования по причине отказа личного состава участвовать в так называемой "специальной операции", не способны укомплектовать даже одну батальонно-тактическую группу", — говорится в сообщении.

Напомним, бойцы полка "Азов", защищающие Мариуполь, уничтожили технику оккупантов.

Оперативная информация по состоянию на 29 марта

Оперативная информация по состоянию на 29 марта
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