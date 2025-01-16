Российские военные изменили тактику применения танков на фронте: что известно

Армия Российской Федерации изменила тактику использования тяжелой техники на фронте. Так, оккупанты используют танки не для штурмов, а — как средства транспортировки.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

"Очень снизили применение в наших направлениях бронетехники, танков. Танки уже не используются как машины прорыва или даже как машины огневой поддержки, а скорее уже как транспорт. За два года полностью изменилась картина всего боя", — рассказал Трегубов.

По его словам, у россиян закончились современные танки и они вынуждены использовать советский резерв.

"Россияне очень сильно исчерпали даже советский резерв, направленный на войну со всем НАТО", — говорит Виктор Трегубов.

Как сообщалось, россияне задействовали стратегические резервы во время наступления на Курахово в Донецкой области. Хотя захватчики планировали привлечь их к боевым действиям значительно позже.

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