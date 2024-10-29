Российские военные массово отказываются наступать на Запорожье — АТЕШ

Военная полиция РФ задержала несколько взводов российских оккупационных войск в Запорожской области из-за их отказа переходить в наступление.

Отдельные взводы русских оккупационных войск в Запорожской области отказываются переходить в наступление.

Об этом сообщают агенты движения "АТЕШ" из 1440 мотострелкового полка.

"Все понимают, что штурм украинской обороны — это дорога в один конец. И подобные случаи бывают все чаще", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этой связи российское военное руководство планирует привлечь новые подразделения по этому направлению, заменяя утраченные формирования срочниками.

"Это происходит на фоне заверений военно-политического руководства о том, что военнослужащие срочной службы не будут участвовать в "СВО". Но они не были бы собой, если бы не врали", — пишут партизаны.

В свою очередь Kyiv Post со ссылкой на источник в силовых структурах Украины сообщает, что "на Запорожском направлении крепкая и укрепленная линия боевого столкновения".

"Поэтому наступать там – самоубийство для россиян. …Там сейчас никто не наступает, только кусают друг друга", – рассказал собеседник издания.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в Запорожское направление доставят дополнительное вооружение и технику. Особое внимание будет уделено подготовке к оборонительным действиям в осенне-зимний период.

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