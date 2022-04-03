Российские военные массово отказываются воевать в Украине — Генштаб

Военные возвращаются в пункты постоянной дислокации.
Российские военные массово отказываются воевать в Украине. Морально-психологическое состояние личного состава и уровень мотивации россиян остается на очень низком уровне.
Об этом 3 апреля сообщили в Генеральном штабе ВСУ.
Например, командиры разных уровней 3-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии Западного военного округа отказались от участия в боевых действиях.
Личный состав 2-х батальонно-тактических групп 4-й военной базы из состава 58 общевойсковой армии Южного военного округа также отказались участвовать в боевых действиях на территории Украины.
Спланировано их возвращение в пункты постоянной дислокации.
Напомним, что украинские защитники выгнали российских оккупантов из Киевщины, продолжается борьба на Черниговщине и других направлениях. Россияне продолжают наносить ракетные удары, но их интенсивность снизилась.
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