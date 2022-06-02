Российские военные массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкуп

оссийские оккупанты массово похищают мужчин на временно оккупированных территориях и требуют выкуп.

Об этом свидетельствуют новые перехваты, а также оперативная информация, полученная из ВОТ, сообщает Служба безопасности Украины.

Так, по данным СБУ, сумма за "возвращение к нормальной жизни" зависит от состояния семьи и колеблется в пределах от 10 до 30 тыс. долларов США. В частности, обнародованы соответствующие звонки граждан в так называемую "временную военную администрацию РФ" в Мелитополе Запорожской области.

"Только что приехали ваши ребята, с комендатуры, закрыли моего мужа в багажник и увезли. Ни документы не предоставили, нигде ничего", - говорится в одном из телефонных звонков, во время которого жена похищенного мужа пытается оставить свое обращение, чтобы разыскали человека.

На все эти вопросы у оккупантов примерно одинаковый ответ, что по телефону вопросы не решаются. А по приезду родственникам озвучивают "прайс" и начинаются торги, информируют в СБУ.

Напомним, 24 февраля Россия напала на Украину, нанеся серию ракетных и авиаударов по нашим городам, в том числе и по Киеву. Широкомасштабное вторжение длится уже 99-й день (война 8 лет). Оккупанты продолжают разрушать украинские села, поселки и города крылатыми ракетами и авиабомбами, убивая мирное население и нанося сокрушительные разрушения в инфраструктуру.

Читайте также: