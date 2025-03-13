Российские военные массово сдаются в плен: что происходит на Севере Харьковщины

По словам военного, в плен сдаются не только рядовые солдаты, но и сержанты и даже офицеры.

К северу от Харькова, на участке ответственности 13-й бригады "Хартия", ситуация на фронте стала условно более спокойной для украинских военных.

Об этом в эфире "Киев24" рассказал спикер бригады Владимир Дегтярев.

По его словам, такое изменение обусловлено двумя основными факторами.

“С одной стороны – погодные условия. Тает снег, идут дожди, становится сложнее передвигаться по колесной технике, а движение гусеничной техники ограничено, поскольку его контролируем как мы, так и враг”, – объяснил спикер.

Однако главная причина перемен – морально-психологический упадок русских военных.

"Только за последнюю неделю несколько групп российских военнослужащих сдались в плен почти без сопротивления. Если не учитывать наше постоянное давление дронами, ударами артиллерии и разрушения всей их логистики, они просто отказываются воевать", – отметил Дегтярев.

Украинские военные продолжают оказывать непрерывное давление на окупантов, что заставляет их деморализоваться и отказываться от борьбы.

Напомним, российские военные совершили очередное военное преступление, расстреляв украинских военнопленных в селе Казачье Локня Курской области.

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