Российские военные могут убить Путина, выдав его смерть за сердечный приступ — The Sun

Российские военные могут "убрать" президента России Владимира Путина и совершить государственный переворот.

Генералы оказывают большее давление на Владимира Путина по мере того, как Россия терпит катастрофические потери в Украине.

Об этом пишет The Sun, ссылаясь на эксперта по изучению конфликтов Королевского колледжа Лондона Роберта Тронтона.

Федеральная служба безопасности и Главное разведывательное управление имеют возможности для ликвидации президента и могут пойти на такие меры, если увидят, что ВС РФ теряет позиции Донецкой и Луганской областей, считает он.

Тронтон подчеркнул, что жителей России несложно убедить в случайной смерти Путина.

"У них хватит ума сделать это. Если вы хотите совершить дворцовый переворот, вы должны делать это тихо и держать в строжайшей тайне. Вы бы заставили ГРУ сделать это, и за последние несколько недель они получили гораздо большие силы. Затем вы заставляете людей говорить на телевидении, что Путин болен, и тогда у вас появляется новый лидер. Кто-то скажет: "У бедного Путина случился сердечный приступ из-за всего напряжения специальной военной операции, и мы поставили такого-то и такого-то во главе", — поделился своим видением ситуации Роберт Тронтон.

ВС РФ уже лишились более 30 тысяч военнослужащих, тысячи танков и самолетов, а также ракетный крейсер "Москва". За 100 дней после начала вторжения Россия не достигла ни одной из заявленных целей.

Стоит отметить, что уже многие месяцы в СМИ ходят активные слухи о борьбе президента России с раком. Телеграмм-канал Generall SVR сообщил, что в середине мая диктатору даже была проведена плановая операция.

Как пишет издание Mirror, многие эксперты считают, что на самом деле Путин начал лечение от рака еще до начала своего вторжения в Украину, а первая операция была сделана как раз в феврале 2022 года. Вероятно, после того, как она прошла успешно, он и нашел в себе силы принять решение начать широкомасштабную войну против Украины.

Впрочем, те же эксперты утверждают, что состояние здоровья "фюрера", несмотря на то, что он получает инновационную терапию, оставляет желать лучшего. Предсказывают, что жизнь его закончится в каком-нибудь санатории, куда его поместят на лечение, и оттуда Путин уже не выйдет, чтобы управлять страной. И этот оптимистичный для Украины прогноз делают на 2023 год.

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