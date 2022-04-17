Российские военные накрыли артиллерией центр Харькова: пять человек погибли, 13 ранены

Оккупанты выпустили на город снаряды из реактивных систем залпового огня.
Россия открыла огонь по центральной части Харькова, в результате чего есть погибшие и раненые. Центр города был обстрелян около 13:30 и 14:00.
Как сообщили в Департаменте здравоохранения областной военной администрации, предварительно, из-за вражеского артобстрела пятеро человек погибли, 13 ранены.
Оккупанты выпустили на город снаряды из реактивных систем залпового огня. Пострадали жилые и административные здания. В разных местах в центре города – пожары.
В местах обстрела продолжают работать чрезвычайники и медики.
Накануне стало известно, что захватчики были депортированы в РФ более 50 жителей города Изюм.
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