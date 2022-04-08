Российские военные намеренно калечат себя, чтобы не идти на фронт – разведка

Соответствующие действия оккупантов свидетельствуют о крайне низком моральном состоянии уже мобилизованных.
Российские оккупанты намеренно калечат себя, чтобы не возвращаться в зону боевых действий.
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.
По данным разведки, 7 марта из Новоайдарской поликлиники в Луганск было отправлено два автобуса ПАЗ с ранеными военнослужащими РФ. У большинства из них - ранения ног.
Согласно выводам врачей, наиболее вероятная причина этих ранений – самоповреждение, чтобы избежать возвращения в зону боевых действий.
Соответствующие действия российских военных свидетельствуют о крайне низком нравственном состоянии уже мобилизованных.
Напомним, ранее СБУ показала видеозапись с пленным боевиком "ДНР" из Макеевки, который рассказал, что его "мобилизовали" прямо с улицы и увезли на БМП воевать.
Читайте также: