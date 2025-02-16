Российские военные намеренно ломают свою технику, чтобы не идти в бой — АТЕШ

Каждый день фиксируются случаи выхода из строя бронетехники, повреждения артиллерии.

На Покровском направлении фиксируется рост случаев, когда российские военные сами выводят из строя свою технику во избежание участия в боях.

Об этом сообщает АТЕШ.

"За последние полтора месяца, по меньшей мере, 12 единиц бронетехники и транспортных средств оказались непригодными из-за умышленных повреждений", — говорится в сообщении.

По имеющейся информации, пять боевых машин пехоты и два танка Т-72 были выведены из строя еще до того, как их отправили на боевые позиции. Также из-за преднамеренных поломок двигателей и трансмиссий перестали работать 4 грузовика и 1 бронетранспортер.

"Больше всего таких случаев фиксируется среди военнослужащих 37-й мотострелковой бригады и 5-й танковой бригады. Эти подразделения уже неоднократно отказывались выполнять приказы, а теперь российское командование начало расследование массового вывода техники из строя", — добавили в АТЕШ.

Среди личного состава растет недовольство – все больше военных пытаются избежать отправки на фронт, осознавая высокие риски гибели.

Напомним, россияне отказались от попыток захватить Покровск с помощью тактики "лобовых" штурмов и теперь пытаются оцепить город с флангов.

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