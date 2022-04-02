Российские военные нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке, из-за чего возник пожар

Российские военные нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке, из-за чего возник пожар

По предварительной информации, пострадавших в результате попадания ракеты нет.

Во время воздушной тревоги 2 апреля враг нанес вражеский ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области. В результате попадания ракеты возник пожар.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.

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По его словам, пожар на инфраструктурном объекте ликвидируют работники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.

"Очень прошу всех жителей Хмельницкой области не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и телеграмманалах. Буду информировать о деталях", — сказал Гамалий.

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