Российские военные нанесли ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке, из-за чего возник пожар

По предварительной информации, пострадавших в результате попадания ракеты нет.
Во время воздушной тревоги 2 апреля враг нанес вражеский ракетный удар по промышленному объекту в Шепетовке Хмельницкой области. В результате попадания ракеты возник пожар.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий.
По его словам, пожар на инфраструктурном объекте ликвидируют работники ГСЧС. По предварительной информации, пострадавших нет.
"Очень прошу всех жителей Хмельницкой области не распространять непроверенную информацию в социальных сетях и телеграмманалах. Буду информировать о деталях", — сказал Гамалий.
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