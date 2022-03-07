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Российские военные нанесли ракетный удар по селу в Одесской области

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Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Тузлы.

По поселку Тузлы Одесской области в ночь на 7 марта российские оккупанты, которых Путин отправил воевать против Украины, нанесли ракетный удар.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры. По предварительной информации, жертв нет.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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