Российские военные нанесли ракетный удар по селу в Одесской области

Российские военные нанесли ракетный удар по селу в Одесской области

Оккупанты нанесли ракетный удар по селу Тузлы.

По поселку Тузлы Одесской области в ночь на 7 марта российские оккупанты, которых Путин отправил воевать против Украины, нанесли ракетный удар.

Об этом сообщил спикер Оперативного штаба Одесской областной военной администрации Сергей Братчук.

Оккупанты нанесли удар по объектам критической инфраструктуры. По предварительной информации, жертв нет.