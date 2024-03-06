Российские военные нанесли удар по Никополю: произошел пожар, есть раненые (фото)

Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате чего произошел пожар, ранения получила местная жительница.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Как стало известно, российские войска атаковали Никополь днем 6 марта. В результате чего загорелся жилой дом — пожар впоследствии ликвидировали чрезвычайники.

“В результате обстрела пострадала 75-летняя женщина. От госпитализации она отказалась”, — добавили в МВД Украины.

Напомним, что 3 марта российские оккупанты 11 раз атаковали территорию Никопольского района на Днепропетровщине.

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