Российские военные нанесли удар по Никополю: произошел пожар, есть раненые (фото)

В результате обстрела пострадала 75-летняя женщина.
Российские оккупанты в очередной раз нанесли удар по Никополю на Днепропетровщине. В результате чего произошел пожар, ранения получила местная жительница.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины.
Как стало известно, российские войска атаковали Никополь днем 6 марта. В результате чего загорелся жилой дом — пожар впоследствии ликвидировали чрезвычайники.
“В результате обстрела пострадала 75-летняя женщина. От госпитализации она отказалась”, — добавили в МВД Украины.
Напомним, что 3 марта российские оккупанты 11 раз атаковали территорию Никопольского района на Днепропетровщине.
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