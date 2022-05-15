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Российские военные обстреливают "Азовсталь" запрещенными зажигательными снарядами

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Российские военные обстреливают "Азовсталь" запрещенными зажигательными снарядами

Фото: Associated Press

Российская армия использовала запрещенные зажигательные снаряды против защитников Мариуполя из "Азовстали".

Областная прокуратура проведет досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

По данным следствия, 14 мая 2022 вооруженными силами РФ в очередной раз совершены атаки на защитников города Мариуполя, удерживающих позиции на территории завода "Азовсталь". Согласно данным из открытых источников, захватчики применяют зажигательные снаряды с термитными слоями, запрещенными нормами международного гуманитарного права.

Отмечается, что температура горения таких снарядов составляет примерно 3 000 градусов Цельсия и они предназначены для поражения живой силы и техники противника путем создания массовых очагов пожара.

Как сообщал ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, местные жители сообщают ему о нетипичном для "мирной жизни" уровне смертности. Умирают многие люди среднего возраста.

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