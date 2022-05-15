Российские военные обстреливают "Азовсталь" запрещенными зажигательными снарядами

Российская армия использовала запрещенные зажигательные снаряды против защитников Мариуполя из "Азовстали".
Областная прокуратура проведет досудебное расследование по уголовному производству по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.
По данным следствия, 14 мая 2022 вооруженными силами РФ в очередной раз совершены атаки на защитников города Мариуполя, удерживающих позиции на территории завода "Азовсталь". Согласно данным из открытых источников, захватчики применяют зажигательные снаряды с термитными слоями, запрещенными нормами международного гуманитарного права.
Отмечается, что температура горения таких снарядов составляет примерно 3 000 градусов Цельсия и они предназначены для поражения живой силы и техники противника путем создания массовых очагов пожара.
Как сообщал ранее советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, местные жители сообщают ему о нетипичном для "мирной жизни" уровне смертности. Умирают многие люди среднего возраста.
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