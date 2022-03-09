Российские военные обстреляли ряд городов Луганской области: есть жертвы, вспыхнул ряд пожаров

Загорелись жилые дома, школа, гаражи и склады.

Российские войска 9 марта продолжают обстреливать города Луганской области. Так, под вражеские обстрелы попали жилые районы Золотого, Рубежного, Северодонецка, Попасной, Боровского.

Об этом сообщил глава Луганской области Сергей Гайдай.

Что касается обстрела Золотого, то там уточняют информацию о погибших, пострадавших и о повреждениях.

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В Рубежном от вражеских обстрелов загорелся гараж. Под завалами здания обнаружены трое погибших. Также вспыхнул пожар в квартирах многоэтажки.

В Северодонецке от обстрелов загорелся ряд балконов, горела квартира.

В Попасной в результате обстрела горела школа, информация о погибших, пострадавших, повреждения уточняется. В городе также загорелся гараж, к которому не могут добраться пожарные. Вспыхнул пожар и в недействующей больнице. Горели также склады строительного магазина. Из-за обстрелов пожарно-спасательное подразделение к тушению пожара не привлекается.

В Боровском от обстрелов загорелось два жилых дома. Очередной караул на пожар не выезжает.

Напомним, утром 9 марта Гайдай сообщил, что Северодонецк подвергся трем массированным обстрелам кафиров и пережил самые страшные сутки за время войны – есть погибшие, многие разрушенные дома.

ТСН.ua

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