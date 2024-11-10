Российские военные обстреляли Сумщину: один человек погиб, трое травмированы

Армия РФ продолжает обстреливать украинские города.
В результате обстрела Свеской общины на Сумщине, совершенного армией РФ, погиб один человек, еще трое получили травмы.
Об этом сообщила глава общества Дарья Дарико в эфире Общественного.
10 ноября ночью зенитчики сбили шесть "Шахедов" над Сумщиной, вдобавок этого российские военные совершили 36 обстрелов Сумской области, попадания произошли в 12 общинах.
Напомним, за ноябрь армия РФ применила 22 ракеты разного типа, из которых было сбито только 8.
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