Российские военные обстреляли Сумщину: ранен мужчина, есть разрушения (фото)

Российские военные обстреляли Сумскую область 8 октября, в результате чего ранения получил один человек, а также зафиксированы разрушения.

Об этом глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий сообщил в Сети.

В частности, он проинформировал о 55 вражеских "прилетах", из которых 28 – неуправляемых ракет. Российские военные обстреливали Сумскую область из САУ, минометов и нанесли четыре авиаудара со своей территории.

Живицкий уточнил, что под огнем оккупантов оказались села Краснопольской и Великописаревской громад.

"В результате авиаудара по одному из сел Великописаревской громады ранен мужчина. Его госпитализировали в больницу с обломочными ранениями", – отмечается в сообщении.

Также повреждены несколько помещений тракторной бригады одного из аграрных предприятий, сушилка для зерна, комбайн "Джондир" и трактор. Загорелось поле кукурузы.

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Фото: Председатель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий

Напомним, об обстрелах территорий Сумщины 8 октября сообщал и Генштаб ВСУ в вечерней сводке. Речь идет об обстрелах населенных пунктов Бачевск, Стариковое, Кондратовка и Беловоды.

Заметим, накануне командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев сообщил, что Россия стягивает мобилизованных на Сумское направление, но речь идет не о непосредственно пограничной зоне.

В приграничном с Украиной городе Грайворон Белгородской области и окрестных селах произошел "хлопок"

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