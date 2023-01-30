Российские военные обустраивают линии обороны вокруг аэродрома в оккупированном Бердянске: фото

Работы по превращению аэродрома в укрепрайон проводятся в пожарном темпе, значительная часть работ осуществлена за две недели.

Российские оккупанты готовятся к обороне и осуществляют это даже в относительно далеком тылу оккупированных территорий. В частности в аэропорту захваченного Бердянска, который сейчас расположен чуть ли не в 100 км от текущей линии фронта.

Этот заброшенный аэродром российские военные уже давно превратили в собственную базу для вертолетов и продолжают его использование.

Об этом сообщает Defense Express ссылаясь на публичные снимки от Planet Labs.

На снимках аэропорта, которые были сделаны 27 января, отмечено девять летательных аппаратов, из которых восемь можно идентифицировать как вертолеты, а один (отделенный зеленым) очень похож на БПЛА типа "Форпост". Также на аэродроме замечена и активность наземного персонала и техники.

Но при анализе снимков была замечена другая крайне важная деятельность оккупантов — превращение аэродрома в узел обороны с созданием полноценного периметра укреплений. Общая картина выглядит следующим образом:

Фото: defence-ua.com

Весь аэродром по 15-километровому периметру получил линии обороны, состоящие из окопов, траншей и отдельных позиций, включая укрытия для техники. Более того, перед линией окопов устанавливаются противотанковые надолбы – известные "пирамидки Вагнера".

Для удобства еще раз общий план, собранный из снимков сделанных 26 и 27 января. Элементы основной линии обороны обозначены красным, синим – противотанковые надолбы, установка которых находится в процессе, желтым – внутренний периметр обороны, созданный ранее.

Следует отметить, что сами "пирамидки Вагнера" устанавливаются в три ряда. По состоянию на 27 января примерно на 30% аэродрома уже были окружены ими.

Также удалось приблизительно установить сроки проведения таких работ – после 10 января. То есть для проведения достаточно масштабной части работ российским военным понадобилось всего около двух недель.

Сами окопы, учитывая спутниковый снимок, вырыты тяжелой техникой, в частности экскаваторами, рядом с некоторыми укреплениями замечено проведение работ по обустройству вырытых траншей.

"Подготовка россиянами обороны аэропорта Бердянска с таким размахом действительно интересна темпами проведения работ, а также выбором этого места для создания укрепрайона с круговой обороной. И, скорее всего, у российских оккупантов значительно более широкие планы именно на этот объект, чем просто использовать его в качестве передовой вертолетной базы", — заключает Defense Express.

Напомним, Силы обороны поразили три пункта управления и два состава боеприпасов кафиров.

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