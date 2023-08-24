Российские военные опрокидывают резервы на одно из направлений

Российская оккупационная армия начала опрокидывать свои силы из разных направлений на Запорожское. ВСУ держат врага на огневом контроле.

Об этом сообщила руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк во время телемарафона.

"Время от времени наблюдаем, что они действительно опрокидывают силы на Запорожское направление", — рассказала представитель ВСУ.

По ее словам, захватчики вынуждены подтягивать силы и резервы туда, где они "прижигаются". Гуменюк объяснила, что в регионе усложнена логистика, а потому россияне пытаются маневрировать силами, которые уже накоплены на этом участке.

Гуменюк заявила, что контрнаступательные действия Сил обороны продолжаются на юге. Впрочем, наступление усложняет сильное заминирование территории. Однако для оккупантов их же оборонные минные поля также создают трудности, когда те пытаются маневрировать. Кроме того, украинские военные держат врага на постоянном огневом контроле.

Как сообщалось, Генштаб сообщил, что ВСУ закрепляются на новых рубежах на южном фронте. В частности, украинские защитники имели успех в направлении Новопрокоповки Запорожской области.

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