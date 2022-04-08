Российские военные оставили аэродром в Беларуси, с которого наносили удары по украинским городам

Российские военные оставили аэродром в Беларуси, с которого наносили удары по украинским городам

Переброска техники из Беларуси свидетельствует о нехватке ресурсов в российской армии.

В четверг, 7 апреля, с военного аэродрома в белорусском городе Лида российские вооруженные силы вывезли всю технику. Нет там уже также российской авиации.

Об этом сообщает со ссылкой на собственные источники телеграмма-канал @motolkohelp.

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В сообщении отметили, что именно с этого аэродрома вылетали российские самолеты, наносившие ракетные удары по городам в Украине.

В этот же день в белорусских пабликах сообщалось, что в сторону России вывозят ракетный комплекс "Искандер". Очевидцы предположили, что эту технику перекидывают для перебазирования на юго-восток Украины, где российская армия готовит большое наступление.

Переброска техники из Беларуси свидетельствует о нехватке ресурсов в России после огромных потерь, которые российские вооруженные силы понесли за первые полтора месяца войны в Украине.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что украинская армия готова отразить наступление российских войск на Донбассе.

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