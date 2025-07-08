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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Российские военные открыли огонь по собственному солдату: он пытался сдаться в плен ВСУ

Армия РФ целилась в собственного солдата, пытавшегося сдаться в плен на Запорожском направлении.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
оккупанты открыли огонь по собственному солдату:

оккупанты открыли огонь по собственному солдату: / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

На Запорожском направлении российские военные открыли огонь по своему же бойцу, пытавшемуся сдаться в плен Силам обороны Украины.

Видео опубликовал руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко .

На кадрах видно, как российский солдат, подняв руки, бежит за украинским дроном, указывающим ему путь к позициям 65-й отдельной механизированной бригады. Однако его «собратья» решили не допустить сдачи в плен, ликвидировав собственного бойца с помощью боеприпасов, сброшенных с российского БПЛА.

Несмотря на то, что оккупанту некоторое время удавалось уклоняться от взрывов, в результате оскольчатых ранений он погиб, так и не добравшись до украинских позиций. Этот случай ярко иллюстрирует циничную реальность российской армии, где девиз «Своих не бросаем» оказывается ложью, а солдаты превращаются в «пушечное мясо».

Окупанти відкрили вогонь по власному солдатові / © Андрющенко Time – канал советника городского головы Мариуполя

Напомним, Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало очередной перехват, разоблачающий политику российского командования: угрозы казнью за «неправильные» решения.

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Дата публикации
Количество просмотров
612
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