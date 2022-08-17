Российские военные "плачут", что не хотят воевать, и ищут новые лайфхаки во избежание боевых действий с ВСУ

Из-за существенных потерь российские военные деморализованы и ищут любую возможность избежать боевых действий.
Среди лайфхаков оккупантов – имитация, самоувечье, симуляция и прочее.
Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ за 17 августа.
"Российские кафиры понесут потери, деморализованы и выискивают любую возможность избежать боевых действий — пытаются сымитировать легкое ранение, прибегают к самоискалечениям и различным симуляциям", — говорится в сообщении.
Кроме этого, по данным украинских военных, фиксируется увеличение фактов саботажа приказов офицеров, особенно когда это касается наступательных действий.
Напомним, украинские защитники подавили попытки оккупантов улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении.
В то же время, российские военные имеют несущественный успех на Авдеевском направлении — в направлении населенного пункта Опросное Донецкой области.
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