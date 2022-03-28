Российские военные похитили 17 жителей Херсонской области

С пропавшими нет связи.
Российские военные похитили и удерживают около 17 жителей Херсонской области.
По данным Евромайдана SOS, пропавших и задержанных российскими военными жителей Херсонщины девять человек. Еще о трех заявляет доктор биологических наук, профессор Иван Мойсиенко. О 5-6 задержанных ранее говорил Голопристанский городской голова.
Так, по данным Евромайдана SOS в Херсонской области, военные РФ похитили и удерживают:
- секретаря Новокаховского горсовета Дмитрия Васильева
- старосту Старозбурьевской ТГ Виктора Маруняка
- председателя Чулаковской ТГ Александра Мусиенко
- секретаря Скадовского горсовета Юрия Палюха
- городского голову Берислава Александра Шаповалова
- чиновника Олешковского горсовета Александра Заровного
- общественного деятеля из Новой Каховки Сергея Цыгипа
- депутата Корабельного совета Херсона Дмитрия Афанасьева
- голову поселка Нежные Серогозы Дмитрия Такаджи
Напомним, что российские оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном. Захватчикам теперь труднее прорваться в Николаев. Успех ВСУ в Херсоне будет трудным ударом по военным усилиям командования России, пишут западные СМИ.
Вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в Херсоне оккупанты планируют "показательные акции".
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