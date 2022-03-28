Российские военные похитили 17 жителей Херсонской области

С пропавшими нет связи.

Российские военные похитили и удерживают около 17 жителей Херсонской области.

По данным Евромайдана SOS, пропавших и задержанных российскими военными жителей Херсонщины девять человек. Еще о трех заявляет доктор биологических наук, профессор Иван Мойсиенко. О 5-6 задержанных ранее говорил Голопристанский городской голова.

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Так, по данным Евромайдана SOS в Херсонской области, военные РФ похитили и удерживают:

секретаря Новокаховского горсовета Дмитрия Васильева

старосту Старозбурьевской ТГ Виктора Маруняка

председателя Чулаковской ТГ Александра Мусиенко

секретаря Скадовского горсовета Юрия Палюха

городского голову Берислава Александра Шаповалова

чиновника Олешковского горсовета Александра Заровного

общественного деятеля из Новой Каховки Сергея Цыгипа

депутата Корабельного совета Херсона Дмитрия Афанасьева

голову поселка Нежные Серогозы Дмитрия Такаджи

Напомним, что российские оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном. Захватчикам теперь труднее прорваться в Николаев. Успех ВСУ в Херсоне будет трудным ударом по военным усилиям командования России, пишут западные СМИ.

Вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в Херсоне оккупанты планируют "показательные акции".

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