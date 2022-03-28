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Российские военные похитили 17 жителей Херсонской области

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Российские военные похитили 17 жителей Херсонской области

С пропавшими нет связи.

Российские военные похитили и удерживают около 17 жителей Херсонской области.

По данным Евромайдана SOS, пропавших и задержанных российскими военными жителей Херсонщины девять человек. Еще о трех заявляет доктор биологических наук, профессор Иван Мойсиенко. О 5-6 задержанных ранее говорил Голопристанский городской голова.

Так, по данным Евромайдана SOS в Херсонской области, военные РФ похитили и удерживают:

  • секретаря Новокаховского горсовета Дмитрия Васильева
  • старосту Старозбурьевской ТГ Виктора Маруняка
  • председателя Чулаковской ТГ Александра Мусиенко
  • секретаря Скадовского горсовета Юрия Палюха
  • городского голову Берислава Александра Шаповалова
  • чиновника Олешковского горсовета Александра Заровного
  • общественного деятеля из Новой Каховки Сергея Цыгипа
  • депутата Корабельного совета Херсона Дмитрия Афанасьева
  • голову поселка Нежные Серогозы Дмитрия Такаджи

Напомним, что российские оккупанты потеряли полный контроль над Херсоном.   Захватчикам теперь труднее прорваться в Николаев. Успех ВСУ в Херсоне будет трудным ударом по военным усилиям командования России, пишут западные СМИ.

Вице-премьер-министр — министер по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в Херсоне оккупанты планируют "показательные акции".

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