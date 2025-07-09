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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
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Российские военные преступники, как в сафари, охотятся на гражданских в Херсоне (видео)

Российские оккупанты превратили регион в «сафари», цинично охотясь на гражданское население с помощью дронов.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Российские военные преступники как в Сафари охотятся на гражданских в Херсоне (иллюстративное фото)

Российские военные преступники как в Сафари охотятся на гражданских в Херсоне (иллюстративное фото) / © Associated Press

Ситуация для мирных жителей Херсонщины становится все более тревожной. Российские оккупанты бесстыдно превратили регион в «сафари», охотясь на гражданское население с помощью дронов.

Об этом сообщил журналист Юрий Бутусов.

Атаки на мирных жителей стали ежедневной обыденностью, а сами захватчики цинично публикуют кадры и заявляют, что это «хорошая практика для молодых операторов дронов».

«Невероятно, но факт: эти изверги считают Херсон „русским городом“ и даже частью Российской Федерации и при этом убивают мирных жителей», — пишет Юрий Бутусов.

Ситуація на Херсонщині. / © Telegram / Бутусов плюс

Напомним, российские войска в очередной раз обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне, в результате чего повреждения получило здание багажного отделения и были выбиты окна. Однако все восемь человек, находившихся в укрытии, не пострадали.

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