В Республике Татарстан загорелся российский военный склад с запчастями для беспилотников.

Войска Российской Федерации недавно продвинулись в рамках "украинского плацдарма" в Курской области.

Об этом сообщают аналитики американского Института изучения войны ( ISW) в своем отчете.

Геолокационные кадры за 23 декабря показывают, что ВСУ отразили российский механизированный штурм размером в усиленный взвод к югу от Кругленького. Это указывает на то, что россияне продвинулись по дороге Новоивановка – Малая Локня к югу от села, говорится в отчете. Войска РФ также продолжали штурмовые действия в районе Кругленького, Погребков и Мартыновки.

Главное управление разведки Минобороны Украины 23 декабря сообщило, что в ОЭЗ "Алабуга" в Республике Татарстан загорелся российский военный склад с запчастями к беспилотникам "Шахед-136". Огонь уничтожил фюзеляжи, двигатели, системы навигации и тепловизионные видеокамеры на сумму 16 миллионов долларов для производства 400 "Шахедов".

ГУР не взяло на себя ответственность за пожар, но отметила, что "таинственный" пожар знаменует очередную атаку на российскую оборонно-промышленную базу (ОПК).

Российское оппозиционное издание "Астра" со ссылкой на неназванные источники сообщило 23 декабря, что утром 22 декабря четыре украинских беспилотника нанесли удары по Кадамовскому полигону в Персиановском Новочеркасске Ростовской области. В частности, Кадамовский полигон является самым большим в России. В результате удара возник пожар и взрывы на складе боеприпасов, расположенном на полигоне.

Источники Astra в службе по чрезвычайным ситуациям Ростовской области сообщили, что 22 декабря войска РФ сбили украинскую ракету над военным аэродромом в Миллерово Ростовской области, которая, как сообщается, вроде бы не нанесла ущерба.

Напомним, полковник запаса ВСУ Сергей Грабский ответил, где Россия может начать новое большое наступление. Сейчас оккупанты сосредоточены на наступлении в районе Покровска и Курахово.

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