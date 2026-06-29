Российские военные / © Associated Press

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Российская армия продвинулась на Купянском, Александровском направлениях и продолжает проникать в Константиновку.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Купянское направление

Источник, связанный с Западной группировкой войск РФ, 28 июня сообщил, что российские войска очистили Петропавловку (восточнее Купянска) и Куриловку (юго-восточнее Купянска).

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В ISW считают, что это свидетельствует о том, что украинские войска больше не удерживают позиции в Петропавловке, Куриловке и Песчаном (восточнее Куриловки).

Бои за Константиновку

Российские войска продолжают проникать вокруг украинских позиций в Константиновке. Украинский военный в статье, опубликованной 27 июня, сообщил Bloomberg, что украинские войска уничтожают около 90 процентов российских диверсантов на Константиновском направлении, поэтому говорить о захвате города рано.

Краматорское направление

Российские войска готовят будущее поле боя у Краматорска и продолжают использовать удары, в том числе авиабомбы. Также в Bloomberg говорится, что российские войска используют авиабомбы против Краматорска чаще, чем артиллерию. В ISW объясняют, что таким образом оккупанты хотят запугивать местное население.

Александровское направление

Американские аналитики утверждают, что российские войска продолжают миссии по инфильтрации в направлении Александровки. Они ссылаются на заявление украинского военного обозревателя Константина Машовца, который 28 июня сообщил о том, что украинские войска вышли из Рыбного (южнее Александровки) раньше, а российские войска оккупировали часть Красногорского (к северу от Рыбного).

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Военный обозреватель добавил, что российские ДРГ действуют между Злагодой и Добропольем. В то же время украинские войска захватили большую часть Березового (юго-восточнее Александровки) и продвинулись юго-восточнее населенного пункта, но небольшие российские группы удерживают позиции на юго-западной окраине и северо-западной окраине Березового.

Машовец сообщил, что украинские войска удерживают позиции на юго-востоке Запорожья (юго-восточнее Березового) и к югу от населенного пункта, но небольшие российские группы действуют в Новониколаевке и на северной окраине Калиновского. Однако небольшие российские группы действуют между Новогригоровкой и Новониколаевкой, в частности к западу от Калиновского и близ Вербового.

Однако американские аналитики считают, что в Министерстве обороны России преувеличивают продвижение оккупантов в непосредственной близости от Александровки.

Напомним, что диктатор Владимир Путин оконфузился, комментируя ситуацию на фронте. Он захватил российский город вместо украинской реки.

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