Российские военные пытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном: детали

Военнослужащие агрессорки России попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Впрочем, оккупанты успеха не имели.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Пивдня Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, российская оккупационная армия "на Приднепровском направлении продолжает и штурмовые действия, и обстрелы".

"За минувшие сутки он (враг — Ред.) продолжал попытки высадиться на остров Казацкий. Однако успеха не понес, высадиться не смог, понес потери в технике", — заявил Волошин.

В частности, захватчики потеряли лодки, плавсредства и личный состав.

Отмечается, что острова в устье Днепра, по которому фактически проходит зона разделения Херсонской области на Правобережную и Левобережную, находятся в так называемой "серой зоне" боевых действий, поскольку это поможет закрепиться на Правобережье.

Напомним, ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявлял, что российские диверсанты активизировались в Херсонской области. В частности, они пытаются закрепиться на территории, которую контролируют украинские Силы обороны.

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