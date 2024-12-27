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Российские военные пытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном: детали

Российские военные пытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном: детали

Армия РФ в Херсоне / Фото: Associated Press

Оккупанты продолжают обстрелы на Приднепровском направлении.

Военнослужащие агрессорки России попытались высадиться на остров Казацкий под Херсоном. Впрочем, оккупанты успеха не имели.

Об этом сообщил представитель Сил обороны Пивдня Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, российская оккупационная армия "на Приднепровском направлении продолжает и штурмовые действия, и обстрелы".

"За минувшие сутки он (враг — Ред.) продолжал попытки высадиться на остров Казацкий. Однако успеха не понес, высадиться не смог, понес потери в технике", — заявил Волошин.

В частности, захватчики потеряли лодки, плавсредства и личный состав.

Отмечается, что острова в устье Днепра, по которому фактически проходит зона разделения Херсонской области на Правобережную и Левобережную, находятся в так называемой "серой зоне" боевых действий, поскольку это поможет закрепиться на Правобережье.

Напомним, ранее глава Херсонской ОВА Александр Прокудин заявлял, что российские диверсанты активизировались в Херсонской области. В частности, они пытаются закрепиться на территории, которую контролируют украинские Силы обороны.

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