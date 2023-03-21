Российские военные пытаются добиться хотя бы незначительных успехов перед потерей инициативы в Украине – ISW

Российские войска добились незначительных успехов в Бахмуте и его окрестностях на фоне сообщений об увеличении темпов российских операций вокруг Авдеевки.

Но это не поможет им добиться даже незначительных успехов, прежде чем они лишатся инициативы в Украине.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Российские войска, вероятно, достигли дополнительных успехов в юго-западном и северном Бахмуте, а также северо-западнее Бахмута между Богдановкой и Хромовым состоянием на 20 марта.

19 марта украинский Генштаб сообщил, что российские войска атаковали в направлении Бердичев (10 км северо-западнее Авдеевки), что указывает на то, что российские силы, вероятно, продвинулись к западу от Красногоровки (9 км севернее Авдеевки) и захватили Степное. (к западу от Красногоровки).

Российские войска, вероятно, увеличивают темп боевых действий к северу от Авдеевки, пытаясь создать условия для оцепления населенного пункта, и, как сообщается, привлекают в этом районе большее количество авиационных подразделений для поддержки этих операций.

20 марта мэр Авдеевки Виталий Барабаш заявил AFP News, что российские войска все активнее используют ракеты Х-59, Х-101, Х-555 и С-300 в районе Авдеевки.

Украинский военный представитель 20 марта заявил, что российские войска потеряли около трех неуточненных рот (вероятно, речь идет о пехоте) во время штурма Авдеевки с 19 марта.

Ранее ISW сообщал, что увеличение темпов российских операций в районе Авдеевки, как сообщается, привело к большим потерям и, вероятно, ошибочной попыткой отвести украинские силы от других участков фронта. ISW не наблюдала, чтобы российские силы разместили значительную боевую силу в окрестностях города Донецка, и маловероятно, что российские силы смогут выдержать этот временный усиленный темп. ISW оценивает, что всеобщее российское весеннее наступление, вероятно, приближается к кульминации, и российские силы, возможно, активизируют усилия, чтобы добиться даже незначительных успехов, прежде чем они потеряют инициативу в Украине.

Остается вероятным, что продвижение России может заставить Украину выйти из Бахмута и/или Авдеевки, хотя ни то, ни другое маловероятно.

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Напомним, что украинские пограничники обезвредили группу российских кафиров под Бамутом Донецкой области.

Добавим, что Бахмут защищается и контратакует. Воины уничтожают россиян из гаубиц и минометов, выдерживают постоянные пехотные штурмы и авиационные удары, берут оккупантов в плен и проводят локальные контрудары вокруг города. Все это – невероятно высокой ценой, под непрерывным вражеским огнем.

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