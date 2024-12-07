Стало больше случаев, когда россияне расстреливали украинских военнопленных - Лубинец

На фронте все чаще фиксируются случаи, когда российские военные расстреливают украинских военнопленных. Военные складывали оружие, бой был приостановлен.

Об этом рассказал уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец, пишет Укринформ.

"Этих случаев действительно стало больше, причем юридически мы должны трактовать это как расстрел российскими солдатами украинских военнопленных. Потому что, согласно Женевской конвенции, мы фиксируем, что украинские солдаты выполнили все условия, чтобы считаться военнопленными. Они сложили оружие, показали, что больше не ведут боевые действия. Как правило, россияне укладывают их на землю и затем в упор расстреливают. Поэтому юридически это квалифицируется как тяжкие военные преступления, совершаемые россиянами", — рассказал он, комментируя ситуацию.

По его словам, ранее информация поступала в основном от разведки, а теперь благодаря дронам чаще фиксируют видео этих преступлений.

Уполномоченный ВР по правам человека объяснил, что иногда принимается решение обнародовать видео нарушений правил ведения войны.

Напомним, на Покровском направлении серьезная угроза наступления российской армии, если не изменить состав пехоты, выполняющей оборонные функции.

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