Российские военные расстреляли украинских пленных на Курском направлении – Лубинец

Он заявил, что уже обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста для фиксации этого военного преступления и привлечения виновных к ответственности.

Российские оккупанты вероятно совершили жестокий расстрел украинских военнопленных на Курском направлении. Соответствующее видео распространяется в соцсетях.

Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец.

По словам одного из украинских военных, среди расстрелянных – воины 82-й бригады. На кадрах видно, как российский военный сознательно стреляет в голову безоружному пленнику.

Омбудсмен Дмитрий Лубинец подчеркнул, что это преступление является очередным доказательством бесчеловечной жестокости российской армии и грубым нарушением Женевской конвенции. Он заявил, что уже обратился в ООН и Международный комитет Красного Креста для фиксации этого военного преступления и привлечения виновных к ответственности.

Омбудсмен призвал всех имеющих дополнительную информацию о преступлении обращаться на "горячую линию": 0800 50 17 20.

"Россия должна почувствовать последствия своих военных преступлений немедленно! Каждое преступление будет расследовано, каждый виновный – наказан!" – подчеркнул Лубинец.

Ранее сообщалось, что россияне расстреляли шесть украинских военнопленных.