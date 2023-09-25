Российские военные сбросили на Херсонщину четыре авиабомбы: есть погибшие и раненые

Российские оккупанты утром 25 сентября сбросили четыре авиабомбы на Берислав Херсонской области. В результате террористической атаки по меньшей мере один человек погиб, еще несколько получили ранения.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его словам, российские военные сбросили на город четыре авиабомба. Одна из них попала по зданию жилищно-эксплуатационной конторы. Пока известно об одном погибшем и нескольких травмированных. Еще одна авиабомба уничтожила жилой дом.

В то же время Херсонская областная прокуратура добавила, что удар нанесли около 10:00. Предварительно авиабомбы сбросили с самолета Су-34.

Напомним, что оккупанты сменили логистику на Бахмутском направлении.

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