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Российские военные сдались в плен на одном из направлений – украинский генерал

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Российские военные сдались в плен на одном из направлений – украинский генерал

Российские военные

Общие потери врага на Таврическом направлении составили 489 захватчиков.

На Таврическом направлении 13 российских военных сдались в плен.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram-канале.

По его словам, оккупанты нанесли 7 авиационных ударов, провели 51 боевое столкновение и совершили 759 артобстрелов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1217 огневых задач. Общие потери врага составили 489 человек. 13 окупантов сдались в плен. Уничтожены 25 единиц военной техники противника. В частности, 8 танков, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 5 складов боеприпасов врага", - говорится в его сообщении.

Он добавил, что идет наступательная операция Сил обороны на Мелитопольском направлении.

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Дата публикации
Просмотры
1233
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