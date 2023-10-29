Российские военные сдались в плен на одном из направлений – украинский генерал

На Таврическом направлении 13 российских военных сдались в плен.

Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский в Telegram-канале.

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По его словам, оккупанты нанесли 7 авиационных ударов, провели 51 боевое столкновение и совершили 759 артобстрелов.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии из состава ОСУВ Таврия в течение суток выполнили 1217 огневых задач. Общие потери врага составили 489 человек. 13 окупантов сдались в плен. Уничтожены 25 единиц военной техники противника. В частности, 8 танков, 3 ББМ, 10 БпЛА, 4 автомобиля. Также уничтожены 5 складов боеприпасов врага", - говорится в его сообщении.

Он добавил, что идет наступательная операция Сил обороны на Мелитопольском направлении.

Напомним, ВСУ разгромили колонну россиян, пытавшихся прорвать оборону у Красногоровки.

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