Дрон / © ТСН.ua

Бойцы 225 отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины провели боевую операцию с применением беспилотников против российских военных. По данным подразделения, кафиры пытались использовать дренажную трубу в качестве укрытия , однако были обнаружены и уничтожены.

Видео сделки обнародовали на официальной странице полка в Facebook.

На кадрах зафиксирована работа украинских дронов по выявленной цели.

© из соцсетей

В подразделении отметили, что российские военные были загнаны в дренажную систему, после чего по ним отработали беспилотниками. По словам военных, российская разведывательная группа пыталась незаметно пройти мимо украинских позиций, однако была разоблачена.

В результате, как утверждают в полку, враждебная группа понесла потери в полном составе.

Украинские военные регулярно используют беспилотники для разведки и поражения целей, что позволяет более эффективно выявлять перемещение противника и уменьшать риски для личного состава.

Ранее украинский военный Мирослав Гай утверждал, что украинские десантники уничтожили большую группу диверсантов, пробиравшихся по газопроводу.

Издание Sky News также рассказывало о том, как россияне воспользовались газопроводом на Курщине.

Впоследствии стало известно, что россияне, лезшие по газопроводу в Суджи, страдают тяжелой болезнью легких.