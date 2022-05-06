Российские военные снова обстреляли село Запорожской области: повреждены частные дома

Российские войска продолжают мощные обстрелы населённых пунктов Запорожской области. В этот раз под обстрел снова попало село Каменское.

В результате очередной вооруженной атаки россиян по Каменскому повреждены частные дома. К счастью, жертв и пострадавших нет.

Об этом сообщает Запорожская ОВА.

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Несмотря на то, что большинство людей уже уехали из села, часть местных все же осталась в собственных домах. Они рассказывают, что поселок регулярно обстреливается, а к страшным звукам уже привыкли. Из-за россиской вооруженной агрессии полностью разрушено или сгорело немало домов, погибают или получают ранения целые семьи, страдающие от вражеских атак и животные.

"Уже привыкли, сегодня тоже уже стреляли, но я спал крепко. Хотя все эти дни не могли нормально спать. Иногда бежим к погребу. Иногда приходится сидеть там по 2-3 часа, пока все не затихнет", — говорят местные жители.

Также люди рассказывают, что российские снаряды регулярно прилетают во двор, а обстрелы начинаются ранним утром и заканчиваются поздно вечером.

"Все доказательства военных преступлений, в частности, разрушения и нарушения обычаев войны и норм Международного гуманитарного права на территории области, фиксируются", — подчеркнули в ЗОВА.

Напомним, оккупанты пытаются окружить Попасную на Луганщине и взять ее в кольцо. Мэр города рассказал, что ситуация в Попасной из-за атак оккупантов ежедневно только ухудшается. Обстрелы РФ не утихают.

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