Российские военные совершили атаки химическим оружием на позиции ВСУ: подробности

За прошедшие сутки, 2 марта, оккупационные войска агрессорки России девять раз сбросили химическое оружие на позиции украинских защитников. Почти все случаи зафиксированы в Запорожской области.

Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

"Есть сразу девять сбросов в сутки. Почти все они в Запорожской области на Запорожском направлении", — говорит он.

По его словам, всего минувшие сутки враг совершил 43 боевых столкновения — это тоже является определенным снижением. Также россияне совершили 950 обстрелов.

"В частности, засчитано сразу девять сбросов с беспилотников химических веществ в гранатах слезоточиво-удушающего действия. Это нарушение конвенции о применении химического оружия", — подчеркнул представитель ВСУ.

Лиховой объяснил, что сброшенное оккупантами средство похоже на то, которое применяет полиция для разгона митингов. Российская армия уже не в первый раз использует это вещество на фронте.

Напомним, военные на разных участках фронта фиксировали использование запрещенного химоружия врагом. В частности, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что оккупанты начали использовать против ВСУ химическое оружие, которое убивает за 5 минут. Речь идет о гранатах РГ-ВО с хлорацетофеноном (разновидностью слезоточивого газа, используемого для борьбы с массовыми беспорядками).

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