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Российские военные убили троих мирных жителей Донецкой области, среди них младенец

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Российские военные убили троих мирных жителей Донецкой области, среди них младенец

Разрушенный дом в Мариуполе

Еще ориентировочно 10 человек получили ранения.

За сутки 6 марта российские военные убили троих мирных жителей Донецкой области, в том числе 18-месячного младенца в Мариуполе.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

"За 6 марта россияне убили по меньшей мере 3 жителя области. В частности, сегодня мы узнали, что жертвой российских фашистов стал 18-месячный ребенок в Мариуполе – это лишь небольшая часть военных преступлений в городе. Кроме того, в области сегодня ранены не менее 10 человек", – говорится в сообщении.

Глава области отметил, что сейчас невозможно установить точные данные о пострадавших в Мариуполе и Волновахе.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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