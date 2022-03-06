Российские военные убили троих мирных жителей Донецкой области, среди них младенец

Еще ориентировочно 10 человек получили ранения.

За сутки 6 марта российские военные убили троих мирных жителей Донецкой области, в том числе 18-месячного младенца в Мариуполе.

Об этом сообщил глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Кириленко.

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"За 6 марта россияне убили по меньшей мере 3 жителя области. В частности, сегодня мы узнали, что жертвой российских фашистов стал 18-месячный ребенок в Мариуполе – это лишь небольшая часть военных преступлений в городе. Кроме того, в области сегодня ранены не менее 10 человек", – говорится в сообщении.

Глава области отметил, что сейчас невозможно установить точные данные о пострадавших в Мариуполе и Волновахе.