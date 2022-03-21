Российские военные угнали служебные машины из автопарка лесничества в Киевской области, а затем сожгли админздание

Российские военные угнали служебные машины из автопарка лесничества в Киевской области, а затем сожгли админздание

Россияне продолжают заниматься мародерством.

Из Дымерского лесного хозяйства в селе Катюжанка Киевской области российские оккупанты украли автомобили. Жителей Киевщины просят осторожничать, поскольку врага может передвигаться на машинах.

Об этом сообщает Киевское областное управление лесного и охотничьего хозяйства.

В сообщении отмечается, что 20 марта с территории государственного предприятия, находящегося под временной оккупацией, захватчики угнали автомобили:

марки Nissan X-Trail, государственный номер АИ4967ОС;

марки Тойота Кемри, государственный номер АИ5777НВ;

марки GREAT WALL WINGLE серого цвета, государственный номео СВ7449ЕС:

КамАЗ 43118-10, государственный номер АИ 6814СН;

Кабина дубль 7 мест Mercedes wіngle; дубль чтобы lgwdb4195mb657944

А также украли две пожарные машины и экскаватор.

"Просим жителей Киевской области быть бдительными, на указанных автомобилях может передвигаться враг. Правоохранительные органы проинформированы. Кроме того, 20.03.2022 было оккупантами сожжено помещение админздания Шевченковского лесничества ГП "Димерский лесхоз", — отметили в лесничестве.

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