Российские военные улучшили свою координацию благодаря терминалам Starlink — The Washington Post

Российские захватчики значительно повысили свою эффективность на фронте после того, как начали использовать спутниковые терминалы Starlink.

Об этом пишет издание The Washington Post.

В сообщении указывается, что Россия использует "черный рынок" для приобретения терминалов Starlink, поскольку официально она не может их закупать из-за санкций.

Авторы статьи пишут, что миллиардер Илона Маска намеренно не пытается заблокировать работу терминалов Starlink, поскольку благосклонно относится к российским оккупантам.

В статье отмечается, что в начале войны россияне использовали радио для передачи информации о том, что они видят, а ВСУ использовали терминалы Starlink, что было их преимуществом. Россияне тоже стали использовать такой способ передачи информации.

Украинские военные, оборонявшие Угледар, ранее писали, что терминалы Starlink стали одним из ключевых факторов, позволивших захватчикам завладеть преимуществом. В настоящее время россияне используют терминалы Starlink для координации своих действий при наступлении и нанесении артиллерийских ударов.

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Командир взвода беспилотников 93-й механизированной бригады по имени Евгений рассказал журналистам, что раньше россияне не могли контролировать некоторые движения, маневры, артиллерию и пехоту, но теперь ситуация изменилась.

Анализ издания показал, что терминалы Starlink можно беспрепятственно купить у России за одну тысячу долларов, что не сильно превышает стоимость терминалов в других странах. Во избежание блокировки их привязывают к иностранным номерам телефонов и почтовым ящикам.

Большинство терминалов в Россию поставляется из стран Европы через Объединенные барские Эмираты. Российские поставщики рекомендуют при регистрации указывать украинские данные, чтобы терминалы не были заблокированы.

Издание пишет, что компания Starlink может отключать отдельные терминалы по номеру или блокировать целые зоны на поверхности планеты для получения сигнала. Собеседник заявил, что технически компания может определить местонахождение активных терминалов на основе их пингов к спутникам, но будет трудно распознать пользователя на линии фронта, где украинцы и россияне одинаково используют Starlink.

В Пентагоне журналистам заявили, что борются с этой проблемой, однако не предоставили никаких подробностей.

Напомним, ранее сообщалось, что РФ впервые установила Starlink на "Шахед".

Кроме того, мы ранее информировали, что терминалы Starlink ВСУ вышли из строя в первый день наступления РФ в Харьковской области.

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