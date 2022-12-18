Российские военные уничтожили херсонскую винодельню, пережившую две мировые войны

Виноградники и вся территория оказались под российской оккупацией.

Военные РФ полностью разграбили коллекцию вин исторического шато в Херсонской области, которую собирали несколько поколений виноделов.

Об этом сообщила группа "Информационное сопротивление".

Отмечается, что враг в Херсонской области уничтожил шато им. Трубецкого, пережившего Первую и Вторую мировые войны, в общей сложности просуществовав 126 лет.

"Винодельня пострадала сильно. Оккупанты полностью разграбили коллекцию вин, которую собирали несколько поколений. Похитили семь бутылок вина, которые хранились с начала 20 века еще во времена князя Трубецкого", — говорится в сообщении.

По предоставленной информации, россияне повредили лабораторию предприятия и заминировали виноградники.

"Пострадало здание исторического шато и дома на территории. Украли оборудование и мебель ресторана, гостиницы, офиса, магазина. Находившиеся на выдержке вина также исчезли", — добавляет Информационное сопротивление.

Напомним, россияне ограбили Херсонский художественный музей — они вывезли из него пять фур и два школьных автобуса уникальных экспонатов.

Кроме того, российские захватчики украли из временно оккупированного Херсона памятник русскому князю Григорию Потемкину, а также памятник Федору Ушакову. Массовые кражи из города зафиксированы после того, как оккупанты объявили о так называемой эвакуации.

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