Российские военные уничтожили херсонскую винодельню, пережившую две мировые войны

Виноградники и вся территория оказались под российской оккупацией.
Военные РФ полностью разграбили коллекцию вин исторического шато в Херсонской области, которую собирали несколько поколений виноделов.
Об этом сообщила группа "Информационное сопротивление".
Отмечается, что враг в Херсонской области уничтожил шато им. Трубецкого, пережившего Первую и Вторую мировые войны, в общей сложности просуществовав 126 лет.
"Винодельня пострадала сильно. Оккупанты полностью разграбили коллекцию вин, которую собирали несколько поколений. Похитили семь бутылок вина, которые хранились с начала 20 века еще во времена князя Трубецкого", — говорится в сообщении.
По предоставленной информации, россияне повредили лабораторию предприятия и заминировали виноградники.
"Пострадало здание исторического шато и дома на территории. Украли оборудование и мебель ресторана, гостиницы, офиса, магазина. Находившиеся на выдержке вина также исчезли", — добавляет Информационное сопротивление.
Напомним, россияне ограбили Херсонский художественный музей — они вывезли из него пять фур и два школьных автобуса уникальных экспонатов.
Кроме того, российские захватчики украли из временно оккупированного Херсона памятник русскому князю Григорию Потемкину, а также памятник Федору Ушакову. Массовые кражи из города зафиксированы после того, как оккупанты объявили о так называемой эвакуации.
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