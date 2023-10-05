Российские военные увеличили свою активность на одном из направлений фронта – ВСУ

За последние пять дней на Таврическом направлении враг теряет ежедневно более 250 человек.

Российские военные усилили свою активность на Таврическом направлении. За минувшие сутки враг совершил 912 артиллерийских обстрелов.

Об этом рассказал спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона в четверг, 5 октября.

"Если говорить о зоне ответственности нашего направления, то враг за сутки совершил 912 артиллерийских обстрелов. Здесь пошло некоторое увеличение. В общей сложности российские оккупанты после потерь позиций за предыдущий период резко увеличили свою активность. Провели 41 боевое столкновение на Таврическом направлении", — отметил он.

По его словам, в других направлениях оккупанты пытаются восстановить ранее утраченные позиции.

"Безуспешно враг пытался восстановить утраченное положение в направлении Авдеевки, пытался улучшить тактическое положение в районе Ласточкиного. Продолжает штурмы возле Марьинки и действует возле Красногоровки. Всего там зафиксировано более 15 неудачных вражеских атак. На Шахтерском направлении наши воины отбили воины. Нивы и Ровно, а на Запорожском — возле Новодаровки, Вербового и Роботиного. Мы продолжаем ведение наступательной операции", — добавил он.

Штупун рассказал, что на Таврическом направлении за минувшие сутки Силы обороны уничтожили 309 оккупантов, а троих — взяли в плен.

Подразделения ракетных войск и артиллерии выполнили 1240 огневых задач. Общие потери врага на нашем направлении составили 309 человек. бронированных машин, 4 артиллерийских системы, 2 автомобиля и одна единица спецтехники. Также уничтожены четыре единицы вражеских складов", — подытожил он.

Напомним, по данным Генштаба, ВСУ наступают и штурмуют на 2 направлениях фронта.

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