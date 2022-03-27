Российские военные в Беларуси обменивают топливо и провизию на спиртное – Генштаб

Российские военные в Беларуси обменивают топливо и провизию на спиртное – Генштаб

В Генштабе ВСУ морально-психологическое состояние войск противника оценивают как низкое.

Российские военные, находясь на территории Беларуси, продают топливо и провизию или обменивают их на спиртное.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

"По маршрутам движения российских военных колонн по территории Республики Беларусь отмечаются редкие факты продажи военнослужащими топлива и провизии или их обмена на спиртные напитки", - говорится в сообщении.

Также в Генштабе ВСУ сообщили, что из-за больших потерь, которые российская армия понесла на территории Украины, у оккупантов нехватка кадров. Поэтому в ряды вооруженных сил РФ набирают алкоголиков и наркоманов.

Кроме того, российские захватчики продолжают активно использовать транспортную сеть республики Беларусь. Также белорусские чиновники лоббируют отправку белорусских военных на войну против Украины.

"Оккупантам не поможет ничего, что они делают", - обращение Владимира Зеленского

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