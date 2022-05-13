Российские военные в "фильтрационных лагерях" допрашивают уже детей

Российские военные в "фильтрационных лагерях" допрашивают уже детей

Российская армия в фильтрационных лагерях дошла до допроса детей. Таким образом оккупанты хотят поймать родителей на лжи.

Об этом рассказали последние эвакуированные из Мариуполя жители.

Об этом сообщает советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

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"После допроса родителей в их присутствии начинают уточняющий допрос детей по подробностям. Пытаются поймать родителей на лжи. Я не знаю, как это назвать. Какое слово может передать. Лют. Просто Лют", — написал он.

Напомним, по данным ГУР, россияне предлагают жителям временно оккупированных территорий Украины деньги за разрушенное жилье. Такие "компенсации" оккупанты предлагают в обмен на "свидетельства" против защитников Мариуполя.

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