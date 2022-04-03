Российские военные в Ирпене расстреливали женщин и девушек, а затем танками ездили по телам – мэр

Российские военные в Ирпене расстреливали женщин и девушек, а затем танками ездили по телам – мэр

Больше всего погибших найдены на улицах Пушкинской и Лермонтова.

Российские оккупанты в Ирпене Киевской области жестоко убивали мирных жителей. Известно, что они расстреляли женщин и девушек, а затем по танкам ездили по их телам.

Об этом сообщил городской голова Ирпеня Александр Маркушин.

Маркушин отметил, что в городе погибли многие гражданские из-за артобстрелов и мин. Также убийцы массово расстреливали людей прямо посреди улиц. Больше всего погибших найдены на улицах Пушкинской и Лермонтова.

"Они расстреляли девушек и женщин, а затем ездили по ним по танкам", — сказал Маркушин.

Напомним, в Буче волонтеры сотнями собирают тела застреленных людей.

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