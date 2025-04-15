Российские военные вернулись к бронетехнике в штурмовых операциях: ISW оценил, с чем это связано

Российская бронетехника / © The New Times

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Российские войска активизируют использование бронетехники в зоне боевых действий. Известно, что в конце 2024 и начале 2025 года они в основном отвели бронетехнику для огневой поддержки и полагались на пехоту для наступления.

Об этом сообщили в ISW.

"Русские войска продолжают наступать небольшими группами пехоты вдоль линии фронта, но, возможно, снова используют бронетехнику для штурмовых операций на передовой в рамках общей интенсификации вдоль всей линии фронта", - говорится в сообщении.

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Согласно другим оценкам ISW, российская оборонно-промышленная база не может производить новую бронированную технику и артиллерийские системы со скоростью, которая может компенсировать текущие темпы потерь России в средне- и долгосрочной перспективе. Поэтому российские войска, вероятно, используют альтернативные гражданские транспортные средства в штурмовых операциях для усиления механизированных штурмов на фоне опасений по поводу сокращения поставок бронетехники советских времен.

"Недавняя интенсификация российской бронетехники говорит о том, что командование все меньше беспокоится о сокращении запасов бронетехники или может согласиться на дополнительные потери, если армия РФ сможет получить преимущества для предстоящего прекращения огня", - заключили в Институте.

Напомним, армия РФ недавно продвинулась в Курской области на фоне продолженных усилий вытеснить ВСУ с оставшихся их позиций в этом районе. В Белгородской области шли бои.